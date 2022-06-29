Июнь, 29 в 20:26

Из-за полномасштабной войны в Украине, в Польшу прибыло много украинских семей с детьми. Чтобы развлечь их и вернуть частицу счастливого детства, в Варшаве многие заведения и центры организовали бесплатный вход для маленьких украинцев, а также бесплатные спортивные занятия в разных заведениях столицы Польши. Факты ICTV подготовили интересную и полезную подборку.

1. Городской зоопарк, расположенный по адресу ул. Ratuszowa 1/3 предоставляет бесплатный вход группам из 10-15 детей. Зоопарк называют самым крупным зеленым островом в сердце Варшавы, поскольку его площадь составляет около 40 гектаров земли. И насчитывает более 12 тыс. животных.

Чтобы посетить Варшавский зоопарк бесплатно, необходимо зарегистрироваться по телефонам: +48 226 195 628 или +48 226 194 041 в рабочие дни с 7.00 до 15.00. Или отправить на электронную почту edukacja@zoo.waw.pl заявку, указав контакты руководителя группы, сколько людей посетят его, и желаемое время.

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2. Батутный парк развлечений JumpWorld Warszawa приглашает украинских детей развлечься и попрыгать на батутах. Посетить территорию можно с понедельника по пятницу с 14.00 до 21.00. А в субботу и воскресенье с 10.00 до 21.00. Парк находится по адресу: Al. Krakowska 61. Работники просят взять с собой сменную обувь.

3. Dom Kultury Zacisze, который находится по улице Blokowa 1, приглашает мам с детьми в возрасте от 5 лет на танцевальное занятие. Вместе с хореографом из Украины, вы сможете выучить ча–чу и вальс.

Бесплатные спортивные занятия

4. Спортивный клуб SEMP Ursynów – бесплатные уроки футбола для всех детей, приехавших из Украины. Свяжитесь с польским и украинским языками с координатором (тел. 516 627 604) или через Мессенджер на профиле клуба в FB.

Обращаться к biuro@ksursynow.com, телефон: 692 438 800. Вся информация есть на сайте клуба.

5. Варшавская футбольная академия – бесплатные занятия для юношей и девушек из Украины 2009-2016 года рождения. Контакты: warszawskaakademiafutbolu@gmail.com, номер телефона: 739 116 753.

6. Football Talents Warsaw – бесплатные занятия для детей из Украины, как мальчиков, так и девочек. Первые дети уже начали тренироваться. Контакты: filip@ftschool.pl, номер телефона: 508-066-744.

7. Hato Judo Club – бесплатные тренировки по дзюдо по ул. Concertowa 4. Также клуб готов организовать бесплатные тренировки по дзюдо для украинских детей, ранее никогда не имевших контакта с этим видом спорта. Информация на сайте клуба. Контакты: info@hatojudo.pl, телефон: 792-080-093.

8. Judo Ryś Club – специальная группа для детей 4-6 лет из украинских семей. Тренировки проводит украинский тренер. Дети постарше из Украины смогут присоединиться к существующим группам. Также клуб приглашает в свои ряды продолжить спортивную карьеру игроков, которые тренировались дзюдо в Украине. До конца года они будут освобождены от уплаты членских взносов. Информация на сайте клуба.

9. AcroAir – бесплатные занятия по акробатике для детей-беженцев. Занятия проходят по субботам в 9.00 в клубной комнате на ул. Kulczyńskiego 14. Их будет вести инструктор на украинском языке. Регистрация на сайте или по телефону 730 710 605 — прямой контакт менеджера Анны.

На занятиях по акробатике для детей также проводится курс польского языка для матерей. Занятия проводит учитель польского языка, обучающий иностранцев.

10. Школа танца Loocas Dance Center и спортивный клуб Loocasteam (проспект Национальной комиссии образования, 85) – занятия танцами для детей и молодежи из Украины. Занятия будут проводиться на украинском языке. Подробное расписание будет доступно в социальных сетях школы и клуба. Подробная информация по телефону: 534 54 45 41.

11. Студенческий спортивный клуб H2O в Варшаве – помощь при поступлении в начальную школу №322 по адресу ул. Dembowskiego 9, возможность продолжения спортивной подготовки, получения лицензии Польской ассоциации плавания, соревнования в цветах клуба и предоставление клубного снаряжения. Контакты: uksh2owarszawa@gmail.com.

12. Единственный в Варшаве соленый бассейн AquaSpa Kabaty (ул. Wąwozowa 18 – дом NASK) начал регистрацию на занятия с водой для украинских детей. Подача заявок по электронному адресу: basenykabackie.dlaukrainy@gmail.com. Заявление должно содержать информацию о возрасте ребенка и возможных навыках плавания. Заявление можно подать на украинском языке. Подробная информация на сайте.

13. Gladiator Fight & Cross Workout Club на ул. Mała Łąki 1 — бесплатная тренировка по боевым искусствам для беженцев из Украины (независимо от возраста и пола). Справки по телефону: 512-256-176.