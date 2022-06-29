Июнь, 29 в 16:35

Украинцы, которые были принудительно депортированы в Россию, смогут вернуться домой и пересечь границу с Украиной без документов.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, как будут верифицировать таких людей и где лучше переходить границу.

Он отметил, что для идентификации гражданин Украины должен назвать пограничникам свои личные данные, в частности фамилию, имя, отчество, дату рождения и другие детали, которые помогут установить личность.

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— Если у человека не будет документов, то каждый правоохранительный орган, в том числе и Государственная пограничная служба и Миграционная служба, имеют необходимые базы данных, где хранится информация о наших соотечественниках. На основе этих баз данных будет проведена более подробная проверка для того, чтобы такое лицо идентифицировать. Конечно, когда гражданин прибудет в пункт пропуска или в то место, где он сможет пересечь границу, ему необходимо будет назвать свои личные данные, — сказал спикер ГПСУ.

Пограничники обеспечат необходимые условия для того, чтобы человек находился в комфорте, пока будет длиться проверка.

Продолжительность этой процедуры будет зависеть от граждан и информации, которую они сообщат во время встречи с пограничниками.