Депортированные украинцы смогут пересечь границу без документов: как будет проходить процедура
Украинцы, которые были принудительно депортированы в Россию, смогут вернуться домой и пересечь границу с Украиной без документов.
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, как будут верифицировать таких людей и где лучше переходить границу.
Он отметил, что для идентификации гражданин Украины должен назвать пограничникам свои личные данные, в частности фамилию, имя, отчество, дату рождения и другие детали, которые помогут установить личность.
— Если у человека не будет документов, то каждый правоохранительный орган, в том числе и Государственная пограничная служба и Миграционная служба, имеют необходимые базы данных, где хранится информация о наших соотечественниках. На основе этих баз данных будет проведена более подробная проверка для того, чтобы такое лицо идентифицировать. Конечно, когда гражданин прибудет в пункт пропуска или в то место, где он сможет пересечь границу, ему необходимо будет назвать свои личные данные, — сказал спикер ГПСУ.
Пограничники обеспечат необходимые условия для того, чтобы человек находился в комфорте, пока будет длиться проверка.
Продолжительность этой процедуры будет зависеть от граждан и информации, которую они сообщат во время встречи с пограничниками.
— Часть границы в пределах Харьковской, Луганской областей временно оккупирована, и я не советую гражданам Украины возвращаться через этот участок, ведь мы не знаем, каким будет поведение российских захватчиков. Но если они выберут направление границы с Россией в пределах Сумской, Черниговской областей или на границе с Беларусью, то пограничники обязательно обеспечат пропуск на территорию Украины после необходимой проверки, — добавил Демченко.