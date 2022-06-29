Масляков, Нагорный и Галыгин: Кабмин предлагает ввести санкции против 33 деятелей РФ

Июнь, 29 в 19:44

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции на пять лет в отношении ведущего КВН Александра Маслякова, шести членов жюри и 19 участников КВН и семи российских спортсменов.

Согласно распоряжению №535 от 24 июня, правительство предлагает ввести санкции против 33 российских деятелей культуры, телевидения и спорта.

Причина этого решения – их действия, создающие реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, в частности, умышленным нарушением установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма, участие в концертных и других мероприятиях на указанной территории.

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Санкции предлагают ввести против таких лиц: ведущего Александра Маслякова, шоумена Валдиса Пельша, певицы Пелагеи Телегиной (псевдоним Пелагея), белорусского юмориста Вадима Галыгина, руководителя культурными проектами Сергея Першина, депутата Госдумы РФ (бывший игрок в КВН) Сангаджи Тарбаева.

Против участников различных команд КВН: Алексея Кривеня, Максима Конюхова, Дениса Шуренко, Константина Бутусова, Светланы Малюткиной, Султана Нугайбекова, Романа Сафонова, Айдара Сулейманова, Дениса Бондарева, Павла Кореневского, Елены Федотовой, Алины Омельянчук, Сергея Жарикова, Михаила Матюха, Алексея Жирнова, Александра Высоцкого, Ирины Девочкиной, Алексея Мурашова, Владимира Шнитко.

А также спортсменов: Михаила Шивлякова, Вячеслава Максюты, Назара Долицкого, Юрия Колмакова, Петра Мартыненко, Оксаны Колелевой, Сергея Харламова и олимпийского чемпиона Токио-2020 по гимнастике Никиты Нагорного.

Кроме того, предлагается ввести санкции против двух российских компаний, которые оказывали туристические услуги и организовывали мероприятия во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ООО Канон Ру и ООО Телевизионное творческое объединение АМИК.