Июнь, 29 в 18:48

В Киеве началась сильная гроза и ливень, после которого подтопило некоторые улицы в разных районах города. В результате непогоды к припаркованным автомобилям трудно подойти из-за подтопления кварталов. Спасатели пытаются ликвидировать последствия, вызванные сильным дождем.

По данным КГГА, в Святошинском и Соломенском районах наблюдались самые интенсивные осадки. В результате ливень подтопил проспект Леся Курбаса и бульвар Ромена Роллана.

В Укргидрометцентре предупредили, что в Украине ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности желтый), в частности, в северных и центральных областях.

Сейчас смотрят

На следующий день непогода не утихнет, могут добавиться сильные грозы в большинстве регионов, кроме западных и восточных. В центральных и южных областях будут продолжаться град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).