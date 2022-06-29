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Факты / Украина / Общество

Больше всего подтопило два района: последствия непогоды в Киеве

Юля Захарченко, редактор ленты
Больше всего подтопило два района: последствия непогоды в Киеве
Фото: КГГА

В Киеве началась сильная гроза и ливень, после которого подтопило некоторые улицы в разных районах города. В результате непогоды к припаркованным автомобилям трудно подойти из-за подтопления кварталов. Спасатели пытаются ликвидировать последствия, вызванные сильным дождем.

По данным КГГА, в Святошинском и Соломенском районах наблюдались самые интенсивные осадки. В результате ливень подтопил проспект Леся Курбаса и бульвар Ромена Роллана.

Фото: КГГА

В Укргидрометцентре предупредили, что в Украине ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности желтый), в частности, в северных и центральных областях.

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Фото: Факты ICTV

На следующий день непогода не утихнет, могут добавиться сильные грозы в большинстве регионов, кроме западных и восточных. В центральных и южных областях будут продолжаться град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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