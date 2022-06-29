Пенсии с 1 июля вырастут: кто в Украине получит повышение
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С 1 июля в Украине увеличится размер прожиточного минимума, что повлияет на показатели социальных выплат, в том числе и на пенсии.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
К типам выплат, которые вырастут с 1 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума, относятся:
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- Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров
- Минимальная пенсия для шахтеров
- Минимальная пенсия для семей военнослужащих в случае потери кормильца
- Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий
- Повышение ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны
- Повышение жертвам нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований
- Пенсия за особые заслуги перед Украиной
- Максимальный размер пенсии
- Прибавка донорам
При этом в ПФУ отметили, что минимальная пенсия вырастет на 93 гривны и составит 2027 гривен вместо 1934. В то же время минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен и составит 6081 гривну.
Для семей военнослужащих минимальная пенсия при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен.
При этом порог максимальной пенсии увеличится на 930 гривен и составит 20 270 гривен.