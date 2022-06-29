Июнь, 29 в 17:57

С 1 июля в Украине увеличится размер прожиточного минимума, что повлияет на показатели социальных выплат, в том числе и на пенсии.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

К типам выплат, которые вырастут с 1 июля 2022 года в связи с изменением прожиточного минимума, относятся:

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При этом в ПФУ отметили, что минимальная пенсия вырастет на 93 гривны и составит 2027 гривен вместо 1934. В то же время минимальная пенсия шахтеров вырастет на 279 гривен и составит 6081 гривну.

Для семей военнослужащих минимальная пенсия при потере кормильца вырастет на 186 гривен до 4084 гривен.

При этом порог максимальной пенсии увеличится на 930 гривен и составит 20 270 гривен.