Суд наложил арест на контейнеры предприятий-резидентов России

Июнь, 29 в 21:11

Суд наложил арест на 94 универсальных контейнера, принадлежащих логистическим предприятиям – резидентам Российской Федерации. На основании принятого документа суда имущество передали в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Прокуратура осуществляет уголовное производство по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (по ч. 4 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 209 действующего Уголовного кодекса Украины).

Наибольшее наказание предусматривает тюремное заключение до 12 лет с лишением заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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Также суд наложил арест корпоративных прав трех обществ на более 80 млн грн, подконтрольных России и Беларуси. Должностные лица предприятий обеспечивали на территории Украины хозяйственную деятельность во взаимодействии с этими государствами.

Арестованные корпоративные права были переданы для управления в АРМА. Досудебное расследование по данному уголовному производству продолжается.