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Факты / Украина / Общество

Почувствовали “гостеприимство” россиян: депортированные мариупольцы бегут из РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
РФ депортувала у Владивосток понад 300 маріупольців

Жители Мариуполя, которых насильственно депортировали, массово бегут из России.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете, ссылаясь на РосСМИ. Так, сайты Псковской области пишут, что 10 мариупольцев уехали из РФ.

– Еще 37 депортированных жителей Донецкой и Луганской областей также планируют покинуть страну агрессора. Если уж об этом начали писать росСМИ, значит уже сотни мариупольцев покидают территорию РФ. В противном случае они бы замалчивали такие факты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне насильственно увезли около 50 тыс. человек, которым сейчас приходится использовать все возможности, чтобы покинуть территорию страны-агрессора.

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— Так что оккупанты сами показали лживость собственной пропаганды о мариупольцах, которые якобы добровольно выехали в Россию. На самом деле они насильственно вывезли около 50 тыс. человек. Теперь мариупольцам приходится использовать все возможности, чтобы покинуть РФ. Ведь они уже почувствовали на себе “гостеприимство” и “помощь” россиян, — говорится в сообщении.

Ранее Ирина Верещук сообщила, что депортированные украинцы, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускаться без документов.

Напомним, что оккупация Мариуполя войсками РФ повлекла за собой одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Город практически полностью разрушен в результате вражеских обстрелов, около 22 тыс. мирных жителей погибли.

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Фото: Петр Андрющенко

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