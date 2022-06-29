Как восстановить свидетельство о рождении: куда обращаться и необходимые документы
Свидетельство о рождении — первый официальный документ в жизни каждого человека. В условиях военного положения его легко повредить или потерять.
Как восстановить собственное или детское свидетельство о рождении — читайте в материале Фактов ICTV.
Кто может восстановить свидетельство
Свидетельство о рождении — важный документ. Прежде всего, оно может понадобиться при подтверждении родственных связей, оформлении документов, вступления в ВУЗ, для получения гражданства или вида на жительство в другой стране.
Обратиться за повторной выдачей документа могут:
- совершеннолетние граждане;
- родители;
- опекуны, попечители;
- представители учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок;
- представитель по доверенности.
Какие документы нужны
Для восстановления утраченного свидетельства о рождении вам необходимо иметь:
- заявление на восстановление документа — заявителем могут быть как родители, так и человек, которому необходимо восстановить свидетельство;
- паспорта родителей, где есть отметка о детях, или же документ, который подтверждает факт отцовства или паспорт лица, которое обращается;
- доверенность (если обращается представитель)
- документы, подтверждающие родственные (семейные) отношения с лицом, в отношении которого повторно выдается свидетельство (если обращается опекун/попечитель).
- документы, подтверждающие близкое родство с ребенком;
- квитанция об уплате госпошлины на повторную выдачу.
Однако в условиях военного положения квитанция не нужна, ведь государственная пошлина за повторную выдачу свидетельств о рождении не взимается в условиях войны.
Как получить новое свидетельство
Свидетельство о рождении ЗАГС выдают повторно. Чтобы восстановить документ необходимо собрать все документы и обратиться в ЗАГС.
Повторная выдача документа осуществляется независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места жительства лица.
Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям независимо от возраста ребенка.
Украинцы, которые лично обратились в отдел ЗАГС, могут получить свидетельство о рождении в тот же день. Необходимо лишь предъявить паспорт (паспортный документ).
Восстановленное свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и утраченный документ.
Получить новое свидетельство можно и онлайн. Для этого необходимо отправить все документы по почте (заказным письмом) или заполнить заявление на получение услуги онлайн.
Получить свидетельство вы сможете в ЗАГС или в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.