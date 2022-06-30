Как получить карточку криворожца

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Факты / Украина / Общество

Электронная карточка криворожца: что это и как получить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Электронная карточка криворожца: что это и как получить

В Кривом Роге действует многофункциональная электронная Карта криворожца. Все жители города могу заказать карточку и пользоваться ее преимуществами.

Как получить электронную карточку криворожца и каков ее функционал — узнавали Факты ICTV.

Что такое Карточка криворожца

Это электронная карта, которая предоставляет жителям Кривого Рога возможность пользоваться разнообразными дополнениями. Среди главных:

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  • идентификационное дополнение — уникальный номер карты для идентификации пользователя;
  • персонализированное — содержит персональные данные криворожца (фамилия, имя, отчество, социальный номер и тому подобное);
  • транспортное — карта может быть электронным билетом для оплаты проезда в общественном транспорте;
  • медицинское дополнение — позволяет покупать лекарства со скидками в сетях аптек-партнеров и обеспечивает доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для криворожан;
  • образовательное дополнение — будет удобно для родителей школьников, ведь содержит подробную информацию о приобретенных учеником товарах для школы, проезд в городском транспорте, время посещений заведения, обеспечение питанием и тому подобное;
  • торговое дополнение пока еще разрабатывается, однако в будущем будет предоставлять горожанам доступ к программам лояльности партнеров-участников проекта Карточка криворожца.

Также с помощью карточки можно голосовать за проекты развития города, в рамках ежегодного конкурса Общественный бюджет.

С электронной картой криворожца можно войти в личный кабинет на сайте ЦАП Виза (Центр Действия) и следить за состоянием заявок на получение определенных услуг.

Карта криворожан есть нескольких типов:

  • общая — предоставляет возможность бесконтактно оплачивать проезд, содержит медицинское приложение, скидки и идентификацию жителя;
  • учебная — содержит услуги оплаты проезда для школьников и студентов, учет и оплату питания, идентификацию ученика и контроль посещения учебных заведений;
  • транспортная — позволяет бесконтактно оплачивать проезд и другие городские услуги.

По желанию, к каждой карте можно добавлять выше перечисленные приложения.

Как получить карточку криворожца

Чтобы ее получить вам необходимо обратиться в пункты оформления — коммунальное предприятие Центр электронных услуг в помещении Центра административных услуг Виза (Центр Действия) по адресу площадь Молодежная,1.

Районные центры приема граждан:

  • Терновский район — ул. Короленко, 1а;
  • Долгинцевский район — ул. Днепровское шоссе, 16;
  • Покровский район — вул. Шурупова, 2.

Заказать карту можно также онлайн:

  • перейдите на Портал криворожца;
  • заполните анкету — укажите ФИО, дату рождения, пол, серию и номер паспорта, адрес прописки, ИНН, номер телефона и электронный адрес. Также выберите место, где будете забирать карточку. Эта анкета предназначена только для зарегистрированных в Кривом Роге лиц;
  • загрузите свое фото;
  • нажмите Подать заявку.

Оформление Карты криворожца для людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью, участников боевых действий, детей из многодетных семей и других льготных категорий осуществляется онлайн по этой ссылке.

Если вы не прописаны в Кривом Роге, вам необходимо заполнять заявку здесь.

Когда карта будет готова, вам позвонят и сообщат об этом.

Фото: Портал криворожца

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