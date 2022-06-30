Как получить карточку криворожца

Электронная карточка криворожца: что это и как получить
В Кривом Роге действует многофункциональная электронная Карта криворожца. Все жители города могу заказать карточку и пользоваться ее преимуществами.
Как получить электронную карточку криворожца и каков ее функционал — узнавали Факты ICTV.
Что такое Карточка криворожца
Это электронная карта, которая предоставляет жителям Кривого Рога возможность пользоваться разнообразными дополнениями. Среди главных:
- идентификационное дополнение — уникальный номер карты для идентификации пользователя;
- персонализированное — содержит персональные данные криворожца (фамилия, имя, отчество, социальный номер и тому подобное);
- транспортное — карта может быть электронным билетом для оплаты проезда в общественном транспорте;
- медицинское дополнение — позволяет покупать лекарства со скидками в сетях аптек-партнеров и обеспечивает доступность лекарственных препаратов и медицинских услуг для криворожан;
- образовательное дополнение — будет удобно для родителей школьников, ведь содержит подробную информацию о приобретенных учеником товарах для школы, проезд в городском транспорте, время посещений заведения, обеспечение питанием и тому подобное;
- торговое дополнение пока еще разрабатывается, однако в будущем будет предоставлять горожанам доступ к программам лояльности партнеров-участников проекта Карточка криворожца.
Также с помощью карточки можно голосовать за проекты развития города, в рамках ежегодного конкурса Общественный бюджет.
С электронной картой криворожца можно войти в личный кабинет на сайте ЦАП Виза (Центр Действия) и следить за состоянием заявок на получение определенных услуг.
Карта криворожан есть нескольких типов:
- общая — предоставляет возможность бесконтактно оплачивать проезд, содержит медицинское приложение, скидки и идентификацию жителя;
- учебная — содержит услуги оплаты проезда для школьников и студентов, учет и оплату питания, идентификацию ученика и контроль посещения учебных заведений;
- транспортная — позволяет бесконтактно оплачивать проезд и другие городские услуги.
По желанию, к каждой карте можно добавлять выше перечисленные приложения.
Как получить карточку криворожца
Чтобы ее получить вам необходимо обратиться в пункты оформления — коммунальное предприятие Центр электронных услуг в помещении Центра административных услуг Виза (Центр Действия) по адресу площадь Молодежная,1.
Районные центры приема граждан:
- Терновский район — ул. Короленко, 1а;
- Долгинцевский район — ул. Днепровское шоссе, 16;
- Покровский район — вул. Шурупова, 2.
Заказать карту можно также онлайн:
- перейдите на Портал криворожца;
- заполните анкету — укажите ФИО, дату рождения, пол, серию и номер паспорта, адрес прописки, ИНН, номер телефона и электронный адрес. Также выберите место, где будете забирать карточку. Эта анкета предназначена только для зарегистрированных в Кривом Роге лиц;
- загрузите свое фото;
- нажмите Подать заявку.
Оформление Карты криворожца для людей пенсионного возраста, лиц с инвалидностью, участников боевых действий, детей из многодетных семей и других льготных категорий осуществляется онлайн по этой ссылке.
Если вы не прописаны в Кривом Роге, вам необходимо заполнять заявку здесь.
Когда карта будет готова, вам позвонят и сообщат об этом.
Фото: Портал криворожца