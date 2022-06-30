Кому можно выехать за границу, имея отсрочку от призыва – объяснение юриста

Июнь, 30 в 9:39

Юристы объяснили, могут ли мужчины от 18 до 60 лет и военнообязанные женщины, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, выезжать за пределы Украины.

Так, порядок выезда за границу в условиях военного положения регулируется Правилами пересечения государственной границы.

В них действительно прописана норма о предоставлении разрешения военнообязанным, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, выехать за границу. Но такое послабление предусмотрено далеко не для всех категорий лиц.

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В частности, студенты украинских заведений высшего образования, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, могут выехать за пределы Украины только при наличии других оснований, например, в случае сопровождения близкого родственника, имеющего инвалидность; содержание 3-х и более детей младше 18 лет.

Также имеют право на отсрочку от призыва, но не имеют права выехать за пределы Украины в условиях военного положения:

студенты, которые получают профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся на дневной или дуальной формах получения образования;

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО (из числа военнослужащих, работников предприятий, учреждений, организаций, других лиц, которые привлекались в АТО).

Источник: Юридический советчик для ВПЛ