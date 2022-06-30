Июнь, 30 в 12:10

Большинство лекарств в Польше можно купить только по рецепту. Без него вы не купите медикаментов против хронических заболеваний. Вы можете приобрести только витамины, отдельные противопростудные или обезболивающие средства и фитопрепараты.

Выписать рецепт имеют право семейный врач или узкий специалист. Также могут назначать медикаменты медсестры и акушерки. Они могут выписать – антибиотики, успокаивающие и обезболивающие средства, противорвотные препараты, бронхолитики, лекарства для лечения анемии, витамины, в частности для женщин в период кормления грудью. Однако прежде чем назначить любой рецепт, они должны осмотреть пациента.

Впрочем, согласно закону, аптеки в Польше обязаны принимать рецепты, изданные вне Европейского Союза, но при определенных условиях. А в случае угрозы здоровью пациента существует также возможность выдачи лекарства без рецепта от врача.

Сейчас смотрят

Марина от войны в Украине уехала в Польшу еще в апреле. Имеет проблемы со щитовидкой, поэтому должна каждый день принимать гормон тироксин. Привезенный из дома закончился за полтора месяца. Женщина пыталась встать на учет в местной поликлинике, но нужно было подождать. За препаратом пошла напрямую в аптеку.

— Если здоровье пациента находится под угрозой, фармацевт может выдать лицу из Украины лекарства без рецепта, или же с рецептом от украинского врача. Но в таком случае вы платите полную стоимость медикаментов. Второй раз покупала лекарства по украинскому рецепту, который выписал мой врач, – говорит Марина.

Женщина все же советует записаться к местному врачу, чтобы получать рецепт именно от него. Тогда все точно будет без проблем и гораздо дешевле. Но делать это следует заранее. Потому что очереди к врачам в Польше длиннее, чем в Украине, и время ожидания к некоторым специалистам может быть даже несколько месяцев. Попасть в тот же день сложно даже семейному врачу или педиатру.

– Визит к врачам в Польше нужно планировать заранее. Поэтому, я бы не советовала ждать до последнего, когда у вас не останется ни одной таблетки. Иначе придется обращаться в частную клинику, — отмечает семейный врач Катаржина Выговская.

Врач отмечает — прежде чем идти на прием, желательно иметь всю медицинскую документацию, переведенную на польский язык. При необходимости врач может направить на обследование. Часть обследований можно сделать в рамках первичной медико-санитарной помощи, часть – в специализированных клиниках. Впрочем, даже это не гарантирует, что врач выпишет вам то же лекарство. Во многих случаях схемы лечения в Польше и Украине существенно разнятся.

К тому же с 2020 года рецепт на лекарства в Польше обычно выписывают в электронной форме. Свой рецепт вы можете получить на электронный ящик в формате PDF-файла. Рецепт выдают на одно наименование медикамента, но количество упаковок может быть разным.

Действителен рецепт обычно в течение 30 дней, однако этот срок может отличаться. Например, срок действия рецепта на антибиотики всего 7 дней, а на иммунобиологические препараты — 120.

И даже если есть рецепт — 66% стоимости лекарств придется оплатить. Получить лекарство бесплатно могут только люди, которым исполнилось 75 лет, или беременные женщины.

Полезная информация

Для украинцев в Польше работает горячая линия, на которую могут обращаться как пациенты, так и медицинские работники – по телефону 800 190 590

По указанному номеру украинцы могут узнать:

где найти ближайшее медицинское учреждение: клинику семейного врача (врача общей практики), медицинскую помощь в ночное время (с 18:00 до 8:00 на следующий день) или больницу;

где находится ближайшая аптека;

как украинцы с онкологическими и гематологическими болезнями могут продолжить лечение в медучреждениях Польши. С таким запросом обратилось уже более 300 человек из Украины.

Звонки бесплатные. Ответы на вопросы можно получить также по электронной почте tip@nfz.gov.pl.

Материал подготовлен при поддержке Международного фонда Возрождения в рамках проекта Украинцы в Польше. Материал отображает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией Международного фонда Возрождения.