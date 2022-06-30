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Факты / Украина / Общество

Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружено еще пять фрагментов тел — ГСЧС

Илья Нежигай, редактор ленты
Под завалами ТЦ в Кременчуге обнаружено еще пять фрагментов тел — ГСЧС
Фото: ГСЧС

Под завалами торгового центра в Кременчуге после удара российской ракеты обнаружены фрагменты еще пяти тел.

Соответствующую оперативную информацию у себя на странице в facebook обнародовала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

— По состоянию на 15.20, на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ Амстор дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел, — говорится в сообщении.

Таким образом с начала поисковых работ обнаружено 22 фрагмента тел, сообщили чрезвычайники.

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Напомним, 27 июня российская ракета ударила по району торгового центра в Кременчуге Полтавской области. На момент авиаудара в районе вокруг ТЦ находились около 2 тыс. человек, сообщали в МВД.

По последним данным Офиса генпрокурора Украины, пропавшими без вести остаются 36 человек, 18 человек погибли, около 60 — пострадали.

Минобороны России признает свою причастность к удару по Кременчугу, но, как всегда, открещивается от целенаправленной атаки на гражданский объект посреди города. При этом российские тезисы о “непричастности” к удару по ТЦ неоднократно опровергались. Так, президент Владимир Зеленский опубликовал видео, где видно, куда летела противокорабельная российская ракета Х-22.

В частности, президент Украины пригласил спецпредставителя Генсека ООН в Кременчуг для предоставления независимой оценки удара РФ по ТЦ.

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Источник: ГСЧС
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