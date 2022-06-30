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Факты / Украина / Общество

Мощный аккумулятор и доставка тяжелых грузов: характеристики украинского беспилотника Валькирия

Юля Захарченко, редактор ленты
Мощный аккумулятор и доставка тяжелых грузов: характеристики украинского беспилотника Валькирия
Фото: Факты ICTV

Украинский беспилотный летательный аппарат Валькирия на Донбассе прицельно уничтожил российский склад боеприпасов. Дрон имеет высокие показатели для нагрузки на дистанции. Беспилотник может поднимать тяжелые грузы на разных маршрутных расстояниях:

  • ориентировочно 10 кг на 20 км;
  • около 20 кг на 15 км;
  • ориентировочно 30 кг на 2 км.

С помощью специальной системы сброса грузов дрон может точно и прицельно доставить груз, в частности, для уничтожения враждебных целей или в других целях. К тому же украинский беспилотник имеет несколько функциональных слоев, обеспечивающих безопасность во время транспортировки.

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Оператор в любой момент может изменить маршрут после запуска дрона, а если произошло так, что он оказался вне зоны сети, то система БПЛА обеспечит выполнение всех запрограммированных процессов автоматически.

Кроме того, Валькирия оснащена мощной аккумуляторной системой, которую легко обслуживать при любых погодных условиях. Если не хватает времени для достаточного уровня заряда дрона, тогда можно заменить использованные аккумуляторные батареи на заряженные. И беспилотник будет быстро готов к доставке грузов на новом маршруте.

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Украинский беспилотник Валькирия на Донбассе уничтожил российский склад боеприпасов

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