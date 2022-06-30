Тело 21-летней девушки нашли под завалами разрушенного дома в Николаеве
После удара российской ракеты по жилой пятиэтажке в Николаеве под завалами дома обнаружено тело еще одной погибшей.
Соответствующую оперативную информацию обнародовала Госслужба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на своей странице в Фейсбуке.
— Только во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины, — говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже семь погибших и шесть пострадавших.
Впоследствии городской голова Александр Сенкевич рассказал, что погибшей женщиной является 21-летняя девушка.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
Утром 29 июня оккупационные войска РФ нанесли 10 ракетных ударов по Николаеву, в результате чего одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в спальном районе города.
Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже 127 сутки.
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Источники: ГСЧС, Сєнкевич Online