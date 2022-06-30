Июнь, 30 в 17:08

После удара российской ракеты по жилой пятиэтажке в Николаеве под завалами дома обнаружено тело еще одной погибшей.

Соответствующую оперативную информацию обнародовала Госслужба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на своей странице в Фейсбуке.

— Только во время поисковых работ и разбора конструкций уничтоженной пятиэтажки спасателями обнаружено тело женщины, — говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже семь погибших и шесть пострадавших.

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Впоследствии городской голова Александр Сенкевич рассказал, что погибшей женщиной является 21-летняя девушка.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Утром 29 июня оккупационные войска РФ нанесли 10 ракетных ударов по Николаеву, в результате чего одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в спальном районе города.

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже 127 сутки.

Смотрите интерактивную онлайн карту боевых действий в Украине.

Источники: ГСЧС, Сєнкевич Online