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Украина получила €446,8 млн кредита от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Юля Захарченко, редактор ленты
Украина получила €446,8 млн кредита от Всемирного банка: на что пойдут деньги
Фото: Dreamstime

В рамках проекта Всемирного банка Украина получила кредит от Великобритании на сумму свыше €424 млн. Эти деньги будут направлены на финансирование для работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, сообщает Министерство финансов Украины.

По данным ведомства, кредит получили в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине как на национальном, так и на региональном уровнях.

Общая сумма выделенных средств составляет €446,8 млн. Гарантия Великобритании составляет около €424,6 млн. В Министерстве финансов отметили, что в условиях войны в Украине важно сохранить потенциал, эффективность и устойчивость государственного управления.

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Источник: Минфин
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