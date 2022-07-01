Украина получила €446,8 млн кредита от Всемирного банка: на что пойдут деньги

Июнь, 30 в 22:28

В рамках проекта Всемирного банка Украина получила кредит от Великобритании на сумму свыше €424 млн. Эти деньги будут направлены на финансирование для работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, сообщает Министерство финансов Украины.

По данным ведомства, кредит получили в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине как на национальном, так и на региональном уровнях.

Общая сумма выделенных средств составляет €446,8 млн. Гарантия Великобритании составляет около €424,6 млн. В Министерстве финансов отметили, что в условиях войны в Украине важно сохранить потенциал, эффективность и устойчивость государственного управления.

Сейчас смотрят

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил правительство Британии и Всемирный банк за поддержку Украины в непростое для нашей страны время.