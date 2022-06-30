Украинский беспилотник Валькирия на Донбассе уничтожил российский склад боеприпасов
Украинский беспилотный летательный аппарат Валькирия на Донбассе уничтожил российский склад боеприпасов. Наши защитники отследили вражеский склад и с помощью дрона успешно его ликвидировали, сообщает Оперативно-тактическая группировка Север.
— Славная украинская Валькирия снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в состав боеприпасов к Урагану и уничтожили его! Слава Украине! Верьте в своих воинов! Вместе к победе, — подчеркнули в ОТГ Север.
Дрон имеет возможность поднимать большие грузы на разных маршрутных расстояниях:
- 10 кг на 20 км;
- 20 кг на 15 км;
- 30 кг в 2 км.
В беспилотнике используют специальную систему сброса, в результате чего обеспечивается точность доставки груза. Взаимодействие оператора с квадрокоптером имеет многослойную систему безопасности.
Человек, управляющий дроном, может менять маршрут в любое время после запуска. Если же беспилотник оказался вне сети, то он выполнит все запрограммированные процессы в автоматическом режиме.