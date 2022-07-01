Июль, 01 в 12:48

Абсолютное большинство украинцев не согласны отдавать территории в обмен на прекращение полномасштабной войны в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института (НДИ), обнародованные на сайте КМИС (Киевского международного института социологии).

Так, 89% украинцев убеждены, что единственным приемлемым сценарием завершения развязанной РФ войны является возвращение всех украинских территорий, включая оккупированные Крым и Донбасс. Отдавать земли как “цену за мир” граждане Украины не готовы.

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– Украинцы демонстративно не заинтересованы отдавать землю за мир. Единственным приемлемым сценарием прекращения войны для украинцев является возвращение Украиной территории, которую она контролировала до 2014 года, включая весь Донбасс и Крым (89%), — подчеркивается в результатах исследования.

Примечательно, что этот сценарий поддерживает большинство украинцев во всех возрастных группах (как мужчины, так и женщины).

В то же время 66% респондентов назвали неприемлемым вариант завершения войны, при котором Украина вернула бы территорию, подконтрольную ей до 2022 года, без Крыма и оккупированного Донбасса.

Еще больше украинцев – 81% считают неприемлемым вариант установления мира, при котором Украина претендует только на подконтрольные ей сейчас территории.

Общенациональный телефонный опрос проводился 2-11 мая 2022 года. Исследование разработал и провел Национальный демократический институт, а полевые работы выполнил КМИС посредством метода компьютерной системы телефонных опросов (CATI). Всего было опрошено 2 500 респондентов.

Результаты исследования репрезентативны только для взрослого населения, проживающего сейчас в Украине и пользующегося мобильными телефонами. На временно оккупированных территориях опрос не проводился. Средняя погрешность выборки не превышает +/-3%. Исследование стало возможным при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, МИД Великобритании и Министерства международных дел Канады.

Инфографика: КМИС