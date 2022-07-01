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Киев будет готов начать офлайн-обучение в школах с 1 сентября — КГГА

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Киев будет готов начать офлайн-обучение в школах с 1 сентября — КГГА
Фото: Depositphotos

Школы Киева продолжают готовиться к новому учебному году. В городе будут готовы начать его стандартно — 1 сентября в режиме офлайн.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян. Она подчеркнула, что самая главная задача на новый учебный год – это безопасность учеников и учителей. Поэтому именно эта тема стала основополагающей в подготовке школ.

— Прежде всего прилегающие к учебным заведениям территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно с этим идет процесс и проверки объектов укрытия школ — там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и все необходимое.

Для школ, где укрытия нет, подготовлено и будет проверено укрытие в шаговой доступности. В начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми относительно действий во время воздушной тревоги, — объяснила она.

Елена Фиданян добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не могут вернуться в Киев, будут учиться с 1 сентября дистанционно.

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Сейчас подготовка к открытию с сентября ведется во всех 422 школах Киева.

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Источник: КГГА
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