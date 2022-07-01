Сочетает дальность, точность и мощность: что такое РСЗО Ольха
Украинский тактический ракетный комплекс Ольха используется Вооруженными силами Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.
Что такое РСЗО Ольха и каковы его технические характеристики — узнавали Факты ICTV.
Немного истории
Ольха — это украинский тактический ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм.
Комплекс был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 Смерч.
Впервые о проекте Ольха заговорили еще в 2016 году, комплекс разрабатывался совместно на конструкторских бюро Южное и Луч.
В 2018 году Ольху было принято на вооружение ВСУ.
Ольха имеет немалое ракетное семейство:
- Ольха (изделие Р624) — версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км;
- Ольха-М — версия с боевой частью ракеты 170 кг и дальностью до 130 км;
- Ольха-М1 — модификации ракеты Р624М-1. Есть двух видов — с боевой частью весом 170 кг и дальностью 140 и 154 км, и с весом 236 кг и дальностью 108 и 121 км;
- Ольха-М2 — существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 кг и дальностью 141 и 202 км;
- Ольха-Р — версия с кассетной боевой частью ракеты.
Назначение и особенности РСЗО Ольха
Он довольно удачно сочетает дальность, точность и боевую мощность. Один залп системы способен превратить в сплошной ад площадь, равную восьми десяткам футбольных полей.
Главной особенностью Ольхи является система наведения и возможность корректировки траектории ракеты в полете.
Каждая пусковая установка имеет 12 ракет, каждая из которых несет боевую часть весом до 250 кг. Вес самой ракеты — 900-1000 кг.
Каждая из ее 12 ракет может иметь свое полетное задание, что дает возможность одним залпом поразить несколько целей на дальности до 120 км. При этом точность украинских ракет в десять раз выше, чем у снарядов реактивной системы залпового огня Смерч.
Компоненты для производства Ольхи отечественные, с новой системой управления, новым ракетным топливом и боевой частью.
Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему приема сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрывателей производства украинских предприятий.
Средняя часть траектории ракеты неуправляема.
В общем, Ольха предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легко бронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.
Технические характеристики
Характеристики ракеты и пусковой установки:
- количество ракет — 12;
- дальность — до 110 км;
- калибр ракеты — 300 мм, длина — 7 600 мм, масса — 860 кг;
- скорость ракеты — 3,4 м;
- тип боевой части: осколочно-фугасная и другие;
- масса боевой части: 250 кг;
- полный залп: 48 с;
- топливо: твердое.
Фото: Википедия