Июль, 01 в 15:59

Украинский тактический ракетный комплекс Ольха используется Вооруженными силами Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

Что такое РСЗО Ольха и каковы его технические характеристики — узнавали Факты ICTV.

Немного истории

Ольха — это украинский тактический ракетный комплекс с корректируемым боеприпасом калибра 300 мм.

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Комплекс был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 Смерч.

Впервые о проекте Ольха заговорили еще в 2016 году, комплекс разрабатывался совместно на конструкторских бюро Южное и Луч.

В 2018 году Ольху было принято на вооружение ВСУ.

Ольха имеет немалое ракетное семейство:

Ольха (изделие Р624) — версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км;

(изделие Р624) — версия с боевой частью ракеты 250 кг и дальностью поражения до 70 км; Ольха-М — версия с боевой частью ракеты 170 кг и дальностью до 130 км;

— версия с боевой частью ракеты 170 кг и дальностью до 130 км; Ольха-М1 — модификации ракеты Р624М-1. Есть двух видов — с боевой частью весом 170 кг и дальностью 140 и 154 км, и с весом 236 кг и дальностью 108 и 121 км;

— модификации ракеты Р624М-1. Есть — с боевой частью весом 170 кг и дальностью и с весом 236 кг и дальностью Ольха-М2 — существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 кг и дальностью 141 и 202 км;

— существует две версии управляемого снаряда Р624М-2 с массой боевой части 170 кг и дальностью 141 и 202 км; Ольха-Р — версия с кассетной боевой частью ракеты.

Назначение и особенности РСЗО Ольха

Он довольно удачно сочетает дальность, точность и боевую мощность. Один залп системы способен превратить в сплошной ад площадь, равную восьми десяткам футбольных полей.

Главной особенностью Ольхи является система наведения и возможность корректировки траектории ракеты в полете.

Каждая пусковая установка имеет 12 ракет, каждая из которых несет боевую часть весом до 250 кг. Вес самой ракеты — 900-1000 кг.

Каждая из ее 12 ракет может иметь свое полетное задание, что дает возможность одним залпом поразить несколько целей на дальности до 120 км. При этом точность украинских ракет в десять раз выше, чем у снарядов реактивной системы залпового огня Смерч.

Компоненты для производства Ольхи отечественные, с новой системой управления, новым ракетным топливом и боевой частью.

Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему приема сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрывателей производства украинских предприятий.

Средняя часть траектории ракеты неуправляема.

В общем, Ольха предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легко бронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Технические характеристики

Характеристики ракеты и пусковой установки:

количество ракет — 12 ;

; дальность — до 110 км ;

; калибр ракеты — 300 мм, длина — 7 600 мм, масса — 860 кг;

ракеты — 300 мм, — 7 600 мм, — 860 кг; скорость ракеты — 3,4 м ;

; тип боевой части: осколочно-фугасная и другие;

масса боевой части: 250 кг ;

; полный залп: 48 с ;

; топливо: твердое.

Фото: Википедия