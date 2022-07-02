Июль, 01 в 22:01

Глава МВД Украины Денис Монастырский рассказал о готовности украинских учебных заведений к началу следующего учебного года. А также про безопасность пребывания во время воздушных угроз и протокол действий в случае сигнала.

Об этом он рассказал 1 июля в эфире телемарафона Единые новости.

— У большинства школ есть укрытия, которыми можно воспользоваться. Специальным местным комиссиям предоставляются рекомендации, которые разрабатывает ГСЧС Украины. Они проводят аудит этих помещений, – сказал глава МВД.

Он отметил, что главным требованием является наличие защитного сооружения в нескольких метрах от школы, где можно находиться во время тревоги.

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— Для большинства родителей аргументом является то, что если дети во время тревоги будут в безопасном месте в школе, это лучше, чем они будут находиться дома или в другом месте. О них позаботятся, и у детей будет должное образование, — подчеркнул Монастырский.

Ранее заместитель министра образования и науки Андрей Витренко заявил, что образовательный процесс в школах с 1 сентября возобновится в режиме офлайн.

Он рассказал, что многие школы переполнены, поэтому ведомство настаивает, чтобы образовательный процесс был организован таким образом, чтобы количество мест в бомбоубежищах соответствовало количеству участников образовательного процесса. Также он добавил, что важно, чтобы родители видели места, где будут находиться во время воздушных тревог их дети.