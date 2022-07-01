Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

В НКРЭКУ рассказали, зачислится ли оплата за коммуналку на оккупированных территориях

Марта Бондаренко, редактор ленты
В НКРЭКУ рассказали, зачислится ли оплата за коммуналку на оккупированных территориях
Фото: Depositphotos

Перечисление оплаты за предоставленные коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям учреждений или уплата наличными не засчитывается как уплата банками Украины.

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор отмечает, что в СМИ все чаще появляются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленное электричество, газ, снабжение водой и т.д.

Сейчас смотрят

К тому же у населения собирают наличные для якобы оплаты за предоставленные услуги, либо перечисляют средства на счета местных банков, не имеющих лицензий НБУ.

Читайте
На время войны запретят повышать цены на газ и тепло: закон уже в Раде

НКРЭКУ предупреждает потребителей, что оплата за коммунальные услуги таким образом не засчитывается как оплата.

Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые установленным законодательством Украины способом, отмечает регулятор.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка