Июль, 01 в 18:37

Перечисление оплаты за предоставленные коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационным властям учреждений или уплата наличными не засчитывается как уплата банками Украины.

Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор отмечает, что в СМИ все чаще появляются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленное электричество, газ, снабжение водой и т.д.

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К тому же у населения собирают наличные для якобы оплаты за предоставленные услуги, либо перечисляют средства на счета местных банков, не имеющих лицензий НБУ.

НКРЭКУ предупреждает потребителей, что оплата за коммунальные услуги таким образом не засчитывается как оплата.

Оплата за указанные услуги должна производиться исключительно на счета электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые установленным законодательством Украины способом, отмечает регулятор.