ЕС предлагают разрешить перемещенным украинцам платить налоги в Украине

Июль, 01 в 15:19

Министр социальной политики Марина Лазебная предлагает депутатам Европарламента разрешить украинцам и украинским бизнесам, перемещенным в Европейский Союз, платить налоги в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве отметили, что во время визита в Брюссель Лазебная обсудила с главой комитета Европарламента по занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару возможности на уровне законодательства ЕС предусмотреть сохранение налогового резидентства перемещенными в страны ЕС украинцами и релоцированными из Украины бизнесами.

— Речь шла о том, чтобы налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и налоги с деятельности ФЛП они могли продолжить уплачивать в бюджет Украины согласно украинскому законодательству, если основным центром их деловой активности остается Украина даже после истечения 180 дней пребывания в странах ЕС, – сообщает пресс-служба министерства.

Пислару отметил, что налогообложения в большинстве своем регулируются законодательством стран-членов ЕС, но эти вопросы можно решить на уровне Евросоюза.

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Он признал, что озвученные предложения имеют смысл и заверил, что приступит к соответствующим дискуссиям в Европарламенте и Еврокомиссии с коллегами, причастными к решению таких вопросов.

Лазебная также обратила внимание на необходимость сохранять социальные гарантии, предоставляемые странами-членами ЕС перемещенным украинцам в рамках временной защиты, в частности, если люди на время возвращаются в Украину для решения личных дел.

Фото: Минсоцполитики