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Под Одессой завершили разбор девятиэтажки и здания базы отдыха: известно количество погибших

Илья Нежигай, редактор ленты
Под Одессой завершили разбор девятиэтажки и здания базы отдыха: известно количество погибших
Фото: ГСЧС

Чрезвычайники завершили разбор завалов в Одесской области, где российские ракеты ударили по девятиэтажному жилому дому и зданию базы отдыха.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Украины.

— По состоянию на 18.30, в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района разбор завалов в девятиэтажном жилом доме и трехэтажном здании базы отдыха завершен, — сообщили в МВД.

Таким образом, после ракетных ударов в ночь на 1 июля погибли 20 человек (16 человек в жилом доме и 4 человека на базе отдыха, из них 1 ребенок). Кроме того, в результате ударов пострадали 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха).

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В больницы были госпитализированы 38 человек.

В МВД отметили, что в результате спасательных работ удалось спасти восемь человек из них три ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха).

На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Напомним, из-за гибели людей в результате ночного вражеского ракетного удара 2 июля 2022 года в Одесской области объявлен днем ​​траура.

Источник: МВД
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