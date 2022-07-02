Июль, 02 в 16:12

В Винницкой области разоблачили пограничника, требовавшего $10 тыс. у мужчины призывного возраста за беспрепятственное пересечение границы. Его задержали во время получения части денег за “услугу”.

По данным Офиса генерального прокурора, пограничник хотел получить за “помощь” деньги от гражданина Украины. Однако его задержали правоохранители при получении $5 тыс.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту извлечения неправомерной выгоды (по ч. 3 ст. 368 действующего Уголовного кодекса Украины).

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Сейчас пограничнику хотят объявить о подозрении, чтобы впоследствии суд избрал ему меру пресечения. Военному Могилев-Подольского пограничного отряда ГПС может грозить до 10 лет тюремного заключения с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.