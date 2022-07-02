Русским духом больше и не пахнет! ВСУ уничтожили остатки техники РФ на Змеином
Вооруженные силы Украины уничтожили остатки российской техники на острове Змеиный с помощью БпЛА.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
— Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет, – заявил Залужный и опубликовал видео операции.
Ситуация на острове Змеиный
30 июня российские военные вынуждены были покинуть временно оккупированный остров Змеиный. Этому способствовала успешная военная операция украинских защитников. Россияне подтвердили уход с острова, назвав это жестом доброй воли. В результате в сети у многих это вызвало приступ смеха.
1 июня ВС РФ сбросили туда фосфорные бомбы. Скорее всего, они хотели уничтожить остатки своей техники. Однако им и это не удалось в полной мере.