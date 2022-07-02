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Факты / Украина / Общество

Русским духом больше и не пахнет! ВСУ уничтожили остатки техники РФ на Змеином

Евгения Шапоренко, журналист раздела Lifestyle
Русским духом больше и не пахнет! ВСУ уничтожили остатки техники РФ на Змеином
Фото: УНИАН

Вооруженные силы Украины уничтожили остатки российской техники на острове Змеиный с помощью БпЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Мы помогли оккупантам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с нашего острова. Больше там русским духом не пахнет, – заявил Залужный и опубликовал видео операции.

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Ситуация на острове Змеиный

30 июня российские военные вынуждены были покинуть временно оккупированный остров Змеиный. Этому способствовала успешная военная операция украинских защитников. Россияне подтвердили уход с острова, назвав это жестом доброй воли. В результате в сети у многих это вызвало приступ смеха.

1 июня ВС РФ сбросили туда фосфорные бомбы. Скорее всего, они хотели уничтожить остатки своей техники. Однако им и это не удалось в полной мере.

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