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Факты / Украина / Общество

Во Львове подготовили план обороны из-за угрозы нападения Беларуси

Юля Захарченко, редактор ленты
Львів
Фото: Depositphotos

Ситуация на границе с Беларусью может быть непредсказуемой, поэтому в Украине готовят план обороны в случае повторного нападения.

В частности, во Львове планируют создать штаб обороны, провести дополнительные учения для членов территориальной обороны, сформировать резервные добровольческие батальоны из работников городского совета и коммунальных предприятий, сделать стратегический резерв пищи в случае блокирования путей поставки.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой по итогам оперативного совещания с участием военного и гражданского руководства.

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— Проговорили план обороны, силы и средства, которые находятся в подчинении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. Украина победит. Наступление на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто знайте это, – отметил мэр Львова.

По словам Садового, местным жителям нужно готовиться к холодной зиме, а в квартирах или домах следует обеспечить возможность обогрева помещения без газа.

Садовой подчеркнул, что Львов в безопасности, а у врага нет достаточной информации для осуществления очередных провокаций или нападения на город. Мэр уверен, что Украина победит в войне, которую начала против нее Россия.

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