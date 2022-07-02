Июль, 02 в 16:35

В Украине упростили процедуру установления фактов рождения и смерти в ходе полномасштабной войны. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада.

Речь идет о документе № 7310, который обновляет правила регистрации рождения или смерти в условиях военного или чрезвычайного положения, а также на временно оккупированных территориях Украины.

Как отмечается в пояснительной записке, на временно захваченных РФ территориях происходят многочисленные случаи убийств мирного населения и массовых захоронений. Все эти преступления сейчас невозможно должным образом задокументировать.

Сейчас смотрят

Кроме того, на оккупированных или заблокированных территориях Украины рождаются дети, которых в условиях войны невозможно зарегистрировать. Именно поэтому нардепы решили ввести упрощенную процедуру.

Нардепы внесли соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины. Согласно законопроекту:

• Для регистрации факта рождения или смерти на территориях, где из-за боев больницы и ЗАГСы не могут выдать документы, родственники могут обратиться в любой суд Украины.

• В суд можно подавать любые документы и свидетельства, подтверждающие факт рождения или смерти.

• Такие заявления будут рассматриваться безотлагательно и бесплатно (заявителей освободили от уплаты судебного сбора).

• Судебные решения будут направлены в ЗАГС, где заявители смогут получить свидетельства.

Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, этот законопроект, среди прочего, решит проблемы внутренних переселенцев.

– Рада приняла закон № 7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ (внутренне перемещенным лицам, — Ред.) свидетельств о рождении и смерти, — подчеркнула она.

Кроме того, Кабинет министров принял постановление, упрощающее учет ВПЛ и получение ими выплат. Теперь ВПЛ смогут стать на учет и получать социальные услуги/выплаты даже в случае потери паспорта.

Для этого можно будет использовать документы из приложения Дія или же справку о том, что человек обратился в Государственную миграционную службу, чтобы оформить паспорт.

Источник: Минреинтеграции, Ирина Верещук