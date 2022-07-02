В Украине упростили регистрацию рождения и смерти во время военного положения
В Украине упростили процедуру установления фактов рождения и смерти в ходе полномасштабной войны. Соответствующий законопроект во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада.
Речь идет о документе № 7310, который обновляет правила регистрации рождения или смерти в условиях военного или чрезвычайного положения, а также на временно оккупированных территориях Украины.
Как отмечается в пояснительной записке, на временно захваченных РФ территориях происходят многочисленные случаи убийств мирного населения и массовых захоронений. Все эти преступления сейчас невозможно должным образом задокументировать.
Кроме того, на оккупированных или заблокированных территориях Украины рождаются дети, которых в условиях войны невозможно зарегистрировать. Именно поэтому нардепы решили ввести упрощенную процедуру.
Нардепы внесли соответствующие изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины. Согласно законопроекту:
• Для регистрации факта рождения или смерти на территориях, где из-за боев больницы и ЗАГСы не могут выдать документы, родственники могут обратиться в любой суд Украины.
• В суд можно подавать любые документы и свидетельства, подтверждающие факт рождения или смерти.
• Такие заявления будут рассматриваться безотлагательно и бесплатно (заявителей освободили от уплаты судебного сбора).
• Судебные решения будут направлены в ЗАГС, где заявители смогут получить свидетельства.
Как отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, этот законопроект, среди прочего, решит проблемы внутренних переселенцев.
– Рада приняла закон № 7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ (внутренне перемещенным лицам, — Ред.) свидетельств о рождении и смерти, — подчеркнула она.
Кроме того, Кабинет министров принял постановление, упрощающее учет ВПЛ и получение ими выплат. Теперь ВПЛ смогут стать на учет и получать социальные услуги/выплаты даже в случае потери паспорта.
Для этого можно будет использовать документы из приложения Дія или же справку о том, что человек обратился в Государственную миграционную службу, чтобы оформить паспорт.
Источник: Минреинтеграции, Ирина Верещук