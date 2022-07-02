Июль, 02 в 0:02

1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $820 млн, в который входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США планируют объявить о покупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Ожидается, что это будет именно NASAMS.

NASAMS способен одновременно сопровождать и поражать несколько целей. У него, по сравнению с предыдущими версиями, уменьшено время реакции и перевода из походного положения в боевое. Меньше и численность обслуживающего персонала. Он обладает большей степенью унификации оборудования и возможностью сопряжения с другими системами.

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С 1999 года комплекс поступил на вооружение подразделений ПВО сухопутных сил Норвегии. С 2004 года этот ЗРК состоит на вооружении США и используется для ПВО Вашингтона.

Комплекс NASAMS закуплен для вооруженных сил Испании, Нидерландов, Чили, Финляндии, Омана, Литвы, Индонезии и Катара.

Тактико-технические характеристики

Дальность поражения:

ЗРК NASAMS 20 км (ракетой AMRAAM ER 40 км)

Дальность поражения авиационных версий ракет (км):

AIM-120A/B: 55–75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Высота поражения, км: 0,03-16

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Время реакции, с: 10

Время перевода из боевого положения в походное, мин: 3, возможно до 1,5

Время перевода из походного положения в боевое, мин: 15

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1 тыс.

Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1 020

ЗУР (зенитные управляемые ракеты) оснащены осколочно-фугасной боевой частью направленного действия, подрыв которой производится активным радиолокационным или контактным взрывателем. Хранятся, перевозятся и запускаются из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

Пакет из шести таких ТПК размещается на пусковой установке, выполненной на шасси автомобиля повышенной проходимости.

Обнаружение, опознавание и одновременное сопровождение до 60 воздушных целей, а также наведение на них производится многофункциональной радиолокационной станцией AN/TPQ-64.

РЛС AN/TPQ-64 — импульсно-доплеровская, трехкоординатная, оснащена фазированной антенной решеткой и интегрированным запросчиком свой-чужой типа Mk.XII. Станция осуществляет обзор пространства за счет механического вращения антенны по азимуту и электронного сканирования по углу места.

Управление работой РЛС производится с помощью ЭВМ пункта управления огнем.

Источник: Википедия, Пентагон

Фото: Википедия