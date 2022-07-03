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Факты / Украина / Общество

Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты: кто может получить средства и сколько

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты: кто может получить средства и сколько
Фото: Depositphotos

Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты. Кроме того, средства смогут получить и те, кто сейчас находится в неволе.

Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины. В ведомстве планируют возобновить работу Межведомственной комиссии по выплате политзаключенным.

Помощь смогут получить:

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  • Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.

Украинцы, по которым правительство примет положительное решение, смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тыс. грн.

Отметим, что в Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, вынужденные покинуть дома из-за войны, в июле продолжат получать государственную помощь.

Произошли ли изменения для ВПЛ и кто сможет получить денежную помощь в июле 2022 года — читайте на Фактах ICTV.

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