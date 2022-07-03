Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты: кто может получить средства и сколько
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Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты. Кроме того, средства смогут получить и те, кто сейчас находится в неволе.
Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины. В ведомстве планируют возобновить работу Межведомственной комиссии по выплате политзаключенным.
Помощь смогут получить:
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- Украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
- Семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также из-за общественной, политической или профессиональной деятельности таких лиц.
Украинцы, по которым правительство примет положительное решение, смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тыс. грн.
Отметим, что в Украине продолжают действовать выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). То есть украинцы, вынужденные покинуть дома из-за войны, в июле продолжат получать государственную помощь.
Произошли ли изменения для ВПЛ и кто сможет получить денежную помощь в июле 2022 года — читайте на Фактах ICTV.