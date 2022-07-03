В Минобороны опровергли заявления, что Лисичанск “под полным контролем” войск РФ

Июль, 03 в 14:25

Представитель Министерства обороны Украины опроверг заявления Москвы о том, что город Лисичанск в Луганской области сейчас находится под “полным контролем” российских войск.

В разговоре с ВВС Юрий Сак сказал, что ситуация в этом районе была “очень напряженной уже достаточно долго”, а российские силы атаковали в режиме нон-стоп.

Ранее российские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство агрессора сообщали, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что войска РФ якобы полностью оккупировали Луганскую область.

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Сообщалось, что Шойгу отрапортовал Путину о якобы “полном контроле” россиян над Лисичанском и захвате Белогоровки, Новодружеска, Малорязанцево и Белой Горы.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сегодня, 3 июля, сообщал, что россияне закрепляются в районе Лисичанска. На данный момент город находится под постоянными обстрелами.

По его словам, россияне бросили на Лисичанск почти все силы.

— Оккупанты бросили на Лисичанск, наверное, все силы. Атаковали город с непонятно жестокой тактикой, — говорит Гайдай.

О том, что на улицах Лисичанска продолжаются ожесточенные бои, отмечал и военный эксперт Олег Жданов. Однако он подчеркивал, что город не оцеплен российскими оккупантами.

Жданов рассказал, что в некоторых окрестностях города противник смог продвинуться вглубь Лисичанска.

Фото: Сергей Гайдай