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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрелы Краматорска и отход ВСУ из Лисичанска: что происходит на 131 сутки войны (онлайн)

Обстрелы Краматорска и отход ВСУ из Лисичанска: что происходит на 131 сутки войны (онлайн)

Мэр Славянска рассказал о самых масштабных за последнее время обстрелах города. В военной администрации Донецкой области сообщили о шести погибших и 15 раненых мирных жителей.

В Мелитополе украинские воины уничтожили один из четырех военных центров российских войск, по которому нанесли более 30 ударов.

Вооруженные силы Украины разрушили еще один путь, по которому российская армия снабжала оружие. Речь идет о железнодорожном мосте между Мелитополем и Токмаком.

Украинские защитники отошли от занимаемых позиций и рубежей Лисичанска, однако в ВСУ пообещали вернуться, чтобы освободить город от российских оккупантов.

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00:19 - 04 июля

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко объяснил, почему произошел отход ВСУ из Лисичанска.

– Мы понимаем, что россияне очень хотели бы сделать там котел, очень хотели бы окружить наши войска, но ничего подобного не получилось. Поэтому с этой точки зрения та задача, которая ставилась перед Северодонецком и Лисичанском – это максимально испытать противника, попытаться забрать у него живую силу и технику. Все это было выполнено, насколько это было возможно, — подчеркнул Денисенко.

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00:18 - 04 июля

Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

По данным Генерального штаба ВСУ, командование приняло решение об отходе украинских защитников, чтобы сохранить жизнь наших бойцов.

ВСУ вернутся в Лисичанск благодаря тактике и увеличению поставок современного оружия, чтобы освободить город от российских оккупантов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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00:11 - 04 июля

Вооруженные силы Украины разрушили еще один путь, по которому российские войска поставляли оружие. Речь идет о железнодорожном мосте между Мелитополем и Токмаком.

Фото: Минобороны Украины

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00:09 - 04 июля

В Мелитополе украинские воины уничтожили один из четырех военных центров российской армии, по которому нанесли более 30 ударов.

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00:08 - 04 июля

Мэр Славянска рассказал о самых масштабных за последнее время обстрелах города. В военной администрации Донецкой области сообщили о шести погибших и 15 раненых.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что масштабный обстрел Славянска и Краматорска из реактивных систем залпового огня свидетельствует, что Россия целенаправленно ведет огонь по гражданским, а не военным объектам.

Фото: СБУ

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00:05 - 04 июля

В Турции задержали российское грузовое судно, перевозившее украинское зерно. Информацию подтвердил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала ICTV.

Судно задержали турецкие таможенники, которые консультировались с украинской стороной. Уже 4 июля следователи приступят к выяснению происхождения зерна и определят, украли ли его российские наемники.

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00:04 - 04 июля

США передадут Украине три зенитно-ракетных комплекса NASAMS, предназначенных для противовоздушной обороны средней дальности.

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00:03 - 04 июля

Австралия введет санкции против 16 российских министров и запретит импорт золота с территории страны-агрессора, а также дополнительно предоставит Украине 14 БТР и 20 бронемашин Bushmaster.

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