Обстрелы Краматорска и отход ВСУ из Лисичанска: что происходит на 131 сутки войны (онлайн)

Мэр Славянска рассказал о самых масштабных за последнее время обстрелах города. В военной администрации Донецкой области сообщили о шести погибших и 15 раненых мирных жителей.

В Мелитополе украинские воины уничтожили один из четырех военных центров российских войск, по которому нанесли более 30 ударов.

Вооруженные силы Украины разрушили еще один путь, по которому российская армия снабжала оружие. Речь идет о железнодорожном мосте между Мелитополем и Токмаком.

Украинские защитники отошли от занимаемых позиций и рубежей Лисичанска, однако в ВСУ пообещали вернуться, чтобы освободить город от российских оккупантов.