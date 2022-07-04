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Забивал гвозди в нос: участник телешоу стал “заммэра” оккупированной Балаклеи

Марта Бондаренко, редактор ленты
Забивал гвозди в нос: участник телешоу стал “заммэра” оккупированной Балаклеи

Российские оккупанты назначили так называемым заместителем городского головы Балаклеи Сергея Агаркова.

Об этом сообщает Суспільне.

На видео, распространенном в соцсетях, Агарков в помещении Балаклейского городского совета сорвал табличку с именем главы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

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Рядом с Агарковым стоял бывший харьковчанин Сергей Моисеев, руководитель пророссийской организации, после победы Евромайдана бежавший в Россию.

Моисеев рассказал о “первом заседании администрации Балаклеи” и о том, что оккупационные власти назначили “мэра Балаклеи и его заместителя”.

 

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Допис, поширений Balakleya (@balakleya_life)

Сергей Агарков известен своим участием в украинском талант-шоу, где на сцене забивал себе гвозди в нос и бил топором в живот.

 

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Допис, поширений Balakleya (@balakleya_life)

А еще Агарков был внесен в список Миротворца за сотрудничество с оккупантами. Он является одним из соавторов проекта Дорожная карта Новороссии, он был руководителем Союза народного единства. К тому же, Агарков активно занимался и занимается антиукраинской пропагандой.

В Северодонецке оккупационные власти поставили своего коменданта, который в 2016 году окончив 9 классов школы выехал в “ЛНР”, где впоследствии присоединился к террористическому войску.

Фото: balakleya_life

Источник: Суспільне
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