Июль, 04 в 17:14

Пенсионный фонд Украины на своем портале Электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное.

Благодаря этому можно быстро узнать какой размер пенсии будет вам выплачиваться.

Как проверить размер пенсии онлайн — узнавали Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Как узнать размер пенсионных выплат

Если вы достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг.

Перейдите на Портал услуг Авторизуйтесь — сделать это можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), логина и пароля или через GOV.ID

3. Когда вы попадете в свой личный кабинет, в меню слева найдите и выберите пункт Моя пенсия.

4. В этом разделе вы найдете информацию о виде пенсии и ее размер, срок (на который назначено пенсию), дату следующей выплаты, сумму и месяц последней выплаты, составляющие пенсионных выплат и реквизиты.

Кстати, получить КЭП можно в отделениях Приватбанка, Укрсиббанка, Национального Банка Украины или на портале Дія.

Чтобы пройти авторизацию с помощью логина и пароля вам нужно посетить территориальный орган ПФУ и предоставить паспорт и идентификационный код.

Размер будущей пенсии

Если вы еще не достигли пенсионного возраста, на Портале услуг любой может узнать размер своей будущей пенсии. Сделать это можно с помощью пенсионного калькулятора:

авторизуйтесь на Портале электронных услуг;

на главной странице найдите и выберите раздел Пенсионный калькулятор;

определите алгоритм расчета пенсии — по введенным данным или с учетом того страхового стажа, который вы получите, когда достигнете пенсионного возраста;

при необходимости добавьте периоды работы с более точным введением заработной платы — это поможет получить более четкие расчеты;