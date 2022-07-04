Собирал данные для ракетных ударов: в Одесской области задержали агента РФ
Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали агента РФ, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области.
По данным ведомства, злоумышленник сообщал врагу информацию о дислокации подразделений ВСУ и перемещении военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.
– Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона, – сообщили в СБУ.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.
Ранее СБУ задержали агента РФ, который разработал концепцию создания так называемой Николаевской народной республики. Им оказался бывший депутат городского совета Николаева.
В концепции, которую разработал злоумышленник, псевдообразование должно было перейти в состав РФ.