Июль, 04 в 17:13

Сотрудники Службы Безопасности Украины задержали агента РФ, который собирал разведданные для ракетных ударов по Одесской области.

По данным ведомства, злоумышленник сообщал врагу информацию о дислокации подразделений ВСУ и перемещении военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

– Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона, – сообщили в СБУ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства мужчины, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

Ранее СБУ задержали агента РФ, который разработал концепцию создания так называемой Николаевской народной республики. Им оказался бывший депутат городского совета Николаева.

В концепции, которую разработал злоумышленник, псевдообразование должно было перейти в состав РФ.