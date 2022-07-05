$2 тыс. и поддельный паспорт: как мужчины пытаются незаконно покинуть Украину и какой выход предлагают в Раде

Июль, 05 в 18:13

С начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 5 тыс. мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать за границу, озвучивают статистику в Государственной пограничной службе Украины.

Чаще оставить страну пытаются по поддельным документам, и это уже стало “бизнесом” — хитрые дельцы предлагают за немалую сумму свои услуги, гарантируют беспрепятственный выезд. Пограничники уверяют, что совместно с правоохранителями “прикрывают” такие схемы.

Кто из мужчин может выехать за границу сейчас?

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Еще в мае Кабмин расширил перечень военнообязанных мужчин, имеющих право пересечь границу в военное время. В настоящее время при наличии соответствующих документов пограничники пропускают категории граждан:

непригодных для военной службы по состоянию здоровья, имеющих военный билет с отметкой;

постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку миграционной службы;

получающих образование за границей;

граждан с инвалидностью, а также сопровождающих их лиц;

забронированных в период мобилизации госучреждениями или предприятиями;

мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

водителей, перевозящих гуманитарные, медицинские грузы, автомобили для нужд ВСУ;

водителей лицензированных транспортных компаний;

железнодорожников;

спортсменов.

Срок пребывания последних за границей ограничен: максимум для железнодорожников — 6 месяцев, водителям и спортсменам – не более 30 дней. Но есть и исключения, когда срок увеличивается до 40-45 дней. Все остальные категории пересечь границу до завершения военного положения не могут.

— Много дискуссий по поводу того, что мужчинам ограничен выезд за пределы Украины. Да, действительно. Пограничники пропускают мужчин исключительно по нормам действующего законодательства. Ежедневно отказывают в выезде иногда более 100 человек. Подавляющее большинство – мужчины, подпадающие под запрет выезда на период военного положения, – комментирует представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В женское уже не переодеваются, подделывают паспорта и военные билеты

В начале полномасштабной войны военнообязанные хитрецы, чтобы уехать из страны, прибегали к весьма “неординарным” и откровенно комическим способам — переодевались в женскую одежду, прятались в бейби-боксах.

Сейчас и креативить так не надо — в сети множество объявлений, где за кругленькую сумму мужчинам предлагают вроде бы беспрепятственный выезд по поддельным документам.

Вот одно из таких предложений в Telegram-канале. Злоумышленники предлагают мужчинам два способа, как обойти запрет. 65 тыс. грн стоит снятие с учета в их военкомате, предварительный расчет, а готовые документы дельцы обещают прислать по почте.

За 50 тыс. грн помогут выехать в качестве водителя. Причем отмечают, что выехать можно будет только через пункт пропуска Рава-Русская.

$2 тыс. и поддельный паспорт: как мужчины пытаются незаконно покинуть Украину и какой выход предлагают в Раде / 2 фотографии

В Госпогранслужбе подчеркивают: таких нарушителей задерживают каждый день, и предостерегают от нарушения закона. Сотрудничают с правоохранителями, чтобы выйти на организаторов “бизнеса” и привлечь к уголовной ответственности.

— Есть перевозчики, есть лица, способствующие людям в перемещении к границе. За это берут средства, в дальнейшем им указывают маршрут, по которому они вроде бы могут пересечь границу. Всего с 24 февраля на зеленом участке границы задержано уже больше 3500 таких лиц. Еще 1050 остановлены в пунктах пропуска при попытке пересечь границу, используя поддельные документы или другим незаконным способом, – комментируют в пограничной службе.

Разрешить выезд или оставить в стране?

Дискуссии о выезде мужчин за границу продолжаются с начала полномасштабного вторжения. Украинцы подписывали соответствующую петицию, в тексте которой говорилось, что это позволит мужчинам, потерявшим работу в Украине, трудоустроиться за границей.

На такой запрос общества достаточно резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что сотни мужчин ежедневно гибнут на фронте, отвоевывая наши города. Но петицию пообещал рассмотреть согласно закону.

Затем была идея платного выезда военнообязанных мужчин за границу – чтобы желающие уехать платили государству своего рода страховой взнос, например $3-5 тыс., и имели возможность свободно уехать.

В настоящее время в парламенте зарегистрирован законопроект, расширяющий перечень граждан, не подлежащих призыву в военное время, а соответственно, которые смогут уехать из Украины. Предлагают отпускать в том числе мужчин:

на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, или двое детей младше 14 лет, или один ребенок младше 3 лет;

самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнообязанные, работающие не менее чем на 1,0 ставки на предприятиях оборонного, агропромышленного комплекса, или на других официально работающих предприятиях, или являющиеся физическими лицами — предпринимателями, не имеющими налоговых задолженностей;

научных работников, педагогических работников;

мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий.

— Если работающие граждане будут мобилизовываться только по собственному желанию, это будет стимулировать больше людей искать работу, зарабатывать для себя, семьи, работать на укрепление экономики и обороноспособности. Надо быть прагматичными и не гоняться за количественными мобилизационными показателями, не ограничивать не привлеченных к выполнению военных задач граждан в возможности выезжать за границу, потому что нам следует работать на комплексную результативность, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время документ рассматривается профильным комитетом. Впрочем, специалисты отмечают, что после победы нас и так ждет вторая волна миграции украинцев – мужчин, которые будут переезжать к женщинам и детям, что уже обосновались за границей. И государство должно думать, как возвращать их, ведь работы на восстановление Украины будет много.