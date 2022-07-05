Июль, 05 в 11:33

Запорожский благотворительный фонд Единство за будущее в партнерстве с Эстонским советом по делам беженцев оказывает многоцелевую материальную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Программа действительна при финансировании Эстонского совета по делам беженцев, Международного Комитета спасения, Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) и Всемирной продовольственной программы.

Как получить помощь от благотворительного фонда Единство за будущее — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто сможет получить помощь

Благотворительный фонд оказывает поддержку украинцам в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

Однако в приоритете — уязвимые слои населения, которые являются внутренне перемещенными лицами или местными жителями Черниговской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Сумской, Житомирской, Одесской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Херсонской, Полтавской областей.

Помощь также предоставляется:

семьям, которые были травмированы или ранены в результате боевых действий;

семьям, которые в результате боевых действий полностью потеряли жилье, или их жилье подверглось частичному разрушению и нуждается в ремонте;

одиноким матерям с несовершеннолетними детьми;

семьям, где есть люди с инвалидностью или онкобольные, которые нуждаются в дорогостоящем лечении;

тем, кто потерял работу и остался без прибыли;

ВПЛ;

малообеспеченным семьям трудоспособного возраста.

Учитывайте, что Фонд оказывает помощь только тем, кто находится на территории Украины.

Как получить помощь

Многоцелевая материальная помощь предоставляется на основе оценки уязвимости, которая осуществляется на индивидуальной основе консультантом благотворительного фонда.

— Мы учитываем различные жизненные ситуации, обусловливающие уязвимость. В частности: потеря кормильца домохозяйства в результате боевых действий, полная потеря жилье или жилье претерпело значительные разрушения, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, одинокая мать/отец с несовершеннолетними дети; домохозяйства, где женщина является кормилицей, малообеспеченные семьи, в которых есть несовершеннолетние дети, новорожденные, беременные женщины и женщины, которые кормят новорожденных, пожилые люди и другие, — отмечается на сайте фонда.

Решение о помощи базируется на предоставленной информации от заявителя и принимается консультантом.

Если вам решили оказать помощь, вы получите 2220 грн на одного человека. Помощь может поступать один или три месяца, это зависит от области, в которой вы находитесь.

Кстати, помощь оказывается максимум на пять человек в семье (то есть по 2200 грн каждому). Выплаты автоматически зачислятся на вашу банковскую карту.

Поэтому, чтобы получить материальную помощь:

Позвоните на горячую линию фонда — 067-105-28-03 (колл-центр работает каждый день с 09.00-19.00 ).

(колл-центр работает каждый день ). Вам нужно обязательно указать оператору ваш идентификационный налоговый номер (ИНН).

(ИНН). Во время телефонного звонка отвечайте на все вопросы консультанта, поскольку в ходе разговора осуществляется оценка вашей уязвимости. Если консультант принял решение оказать вам денежную помощь, вы можете переходить к следующему шагу.

Заполните онлайн-заявку

Загрузите необходимые документы в Viber (номер телефона вам скажет оператор): первую, вторую страницы паспорта или ID-карты и приложение к ней либо скрин всех документов из Дія, фото/скрин идентификационного налогового номера (ИНН) и фото/скрин счета IBAN.

(номер телефона вам скажет оператор): первую, вторую страницы паспорта или ID-карты и приложение к ней либо скрин всех документов из Дія, фото/скрин идентификационного налогового номера (ИНН) и фото/скрин счета IBAN. Отправьте заявку и документы.

После обработки информации (5-10 дней) вам позвонят, чтобы выяснить детали. Кстати, статус заявки можно посмотреть онлайн.