Проекты, которые помогут выжить и победить: о чем говорил Александр Кубраков в Лугано

Июль, 05 в 17:34

Сейчас главный приоритет работы Министерства инфраструктуры – инфраструктурные проекты, которые буквально помогут выжить и победить.

Об этом заявил глава ведомства Александр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано, написано в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры.

— Сейчас наш главный приоритет – проекты, которые буквально помогут выжить и победить. За последние три месяца мы открыли движение 43 временными переправами, возобновили движение по 13 железнодорожным мостам и переправам, расчистили более тысячи километров дорог, – сказал Александр Кубраков.

В частности, приоритетными проектами сейчас являются восстановление инфраструктуры, необходимой для сообщения городов и сел, и оперативная переориентация логистики в условиях войны.

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По словам Кубракова, финансовых ресурсов у государства недостаточно для реализации этих проектов быстро и в полной мере, поэтому сейчас важно участие бизнеса.

— Сейчас наш бюджет почти 100% направляется на военные нужды и социальные выплаты. И ежемесячно у нас есть дефицит на уровне $5 млрд… Мы нуждаемся в финансовой поддержке в реализации именно таких первоочередных, неотложных проектов. Рассчитываем, что Международная конференция по вопросам восстановления Украины поможет их привлечь, а также станет трамплином для долгосрочной системной работы с дружественными странами и инвесторами, – подытожил министр.

Он добавил, что в условиях тотальной блокады морских портов важно переориентировать логистику на сушу и речные порты. Решение этих вопросов будет способствовать восстановлению экономики. На данный момент уже удалось нарастить грузоперевозки в дунайских портах почти в четыре раза и увеличить грузопоток на автомобильных пунктах пропуска в 2,6 раза.

Как сообщалось, на сегодняшний день прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры достигают $95 млрд. Были разрушены или повреждены 24 700 км автодорог, 309 мостов, 6 500 км железнодорожных путей повреждены или оккупированы, 12 гражданских аэропортов и аэродромных комплексов. Кроме того, заблокированы все морские порты Украины, через которые до начала полномасштабной агрессии проходило 80-90% украинского экспорта продовольствия.

Источник фото: Министерство инфраструктуры