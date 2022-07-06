Сколько дел об изнасиловании солдатами РФ в Украине уже раскрыто

Июль, 05 в 21:50

Правоохранители раскрыли менее 1% дел об изнасиловании солдатами РФ в Украине, поскольку жертвы не хотят рассказывать подробности.

Об этом сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

— Раскрыты менее 1% из всех дел, потому что это латентное преступление, которое не афишируется. Нацполиция приезжает на места, где есть подозрения в совершении именно такого преступления, и очень сложно найти подход и раскрыть все обстоятельства. Чаще происходит так, что жертвы не идентифицируются и отказываются признавать себя жертвами, — сказал Павличенко.

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Он отметил, что при работе с жертвами сексуальных преступлений важно не навредить.

Поэтому для расследования нужно создать систему, в рамках которой можно будет помочь пострадавшим, не раскрывая их личные данные.

— Тот, кто заявляет о таком преступлении относительно себя или своих близких, попадает в такую ​​ситуацию стигмы, когда сложно потом находиться в среде, коллективе или населенном пункте, где он был. Несмотря на то, что он будет признан жертвой и будут восстановлены какие-то его права, все равно это влечет за собой довольно тяжелые последствия, — сказал Павличенко.

По словам Павличенко, информацию следует собирать в анонимном режиме, а после проверки создавать юридически доказанную базу таких преступлений.