Июль, 05 в 8:32

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поможет в послевоенном восстановлении Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Так, заместитель исполнительного директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил, что ЕИБ будет помогать в восстановлении инфраструктуры разрушенного города.

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— Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. Мы нацелены сделать это заново еще в лучшем виде, чем было до этого, — заявил банку Маркус Берндт.

Он заверил, что решение политиков позволит найти финансовые ресурсы. Инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка станут катализатором для частных лиц и бизнеса.

Маркус Берндт подчеркнул, что это инвестиции в будущее Европы и свободного мира.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе начали обрушиваться дома, которые обстреливали оккупанты.

Источник: Мариупольский горсовет

Фото: Мариупольский горсовет