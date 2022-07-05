Европейский инвестиционный банк поможет в восстановлении Мариуполя
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) поможет в послевоенном восстановлении Мариуполя.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Так, заместитель исполнительного директора Европейского инвестиционного банка Маркус Берндт заявил, что ЕИБ будет помогать в восстановлении инфраструктуры разрушенного города.
— Мы помогали в построении детских садов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. Мы нацелены сделать это заново еще в лучшем виде, чем было до этого, — заявил банку Маркус Берндт.
Он заверил, что решение политиков позволит найти финансовые ресурсы. Инвестиции ЕИБ, ЕБРР, Всемирного банка станут катализатором для частных лиц и бизнеса.
Маркус Берндт подчеркнул, что это инвестиции в будущее Европы и свободного мира.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городе начали обрушиваться дома, которые обстреливали оккупанты.
Источник: Мариупольский горсовет
Фото: Мариупольский горсовет