Июль, 06 в 22:21

Российские войска нанесли ракетный удар по Харьковскому педагогическому университету, в результате чего разрушен главный корпус, музей и научная библиотека. Это с точностью до 100% характеризует полномасштабное вторжение России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Если давать определение тому, что такое варварство, то этот удар подходит больше всего. Только враг цивилизованности и человечности может делать такое – бить ракетами по педагогическому университету.

Этим российским ракетным ударом поврежден уже второй объект, посвященный Григорию Сковороде. Отчасти разрушен памятник на площади перед университетом.

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– Его завалило обломками, но все же памятник не разбит. А вот музей Сковороды, расположенный в Харьковской области, еще в мае сгорел после российского обстрела. Перефразируя самые известные слова Сковороды: как бы оккупанты ни пытались нас словить, им нас не поймать. Мы обязательно выстоим. И все восстановим.

По его словам, наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия, полученная от партнеров. Зеленский убежден, что это существенно снижает наступательный потенциал российской армии.

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонщине и в Запорожской области.

Кроме того, впервые в истории украино-парагвайских отношений президент провел разговор с президентом Парагвая. По его словам, Украина будет в дальнейшем усиливать связи в Латинской Америке.