Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Возможно обучение в несколько смен: при каких условиях 1 сентября дети пойдут в школу

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Возможно обучение в несколько смен: при каких условиях 1 сентября дети пойдут в школу
Фото: Depositphotos

В регионах Украины, где не ведутся боевые действия, обучение в школах с 1 сентября должно начаться в очном режиме.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Юрий Кононенко.

— Мы сейчас должны создать все необходимые условия для того, чтобы там, где не ведутся боевые действия и оборудованы бомбоубежища либо укрытия, дети могли пойти в школу и учиться под руководством учителей. С начала пандемии и российской агрессии против Украины очень много времени дети проводили онлайн. Конечно, для системы общего среднего образования это не очень хорошо, — сказал он.

Сейчас смотрят

Принимать решение по поводу формата работы учебного заведения будет специальная комиссия, в составе которой обязательно будут специалисты ГСЧС. Они смогут квалифицированно оценить, выполнены ли все нормы по обустройству бомбоубежища или укрытия.

— В связи с ситуацией не исключено, что в некоторых школах придется организовать обучение в несколько смен, потому что укрытие может быть рассчитано на определенное количество лиц. Тогда руководство школы вместе с военной администрацией должно определить, каким образом дети будут учиться в ту или другую смену — для того чтобы в случае опасности они могли спуститься в укрытие, — добавил Кононенко.

Читайте
Прием детей в 1 класс продолжили из-за войны – Шкарлет

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка