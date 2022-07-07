Июль, 06 в 21:03

Иван Марчук на позывной Брест – командир белорусского батальона Вола полка имени Кастуся Калиновского. Его батальон сдерживал наступление на Лисичанск.

Благодаря личному героизму и самопожертвованию белорусские воины смогли остановить наступление танковой колонны, дав возможность безопасно отвести основные силы ВСУ, сообщает полк. В бою за Украину против России Иван погиб, а несколько его собратьев пропали без вести, еще один находится в плену.

Иван был настоящим лицом полка, а донедавно батальона имени Кастуся Калиновского. На защиту Украины он пришел в 2015 году. Уже после полномасштабного вторжения Факты ICTV общались и с Брестом, и с его собратьями. Он был уверен, что после освобождения Украины, пойдет освобождать и Беларусь. А о 24 февраля он вспоминал так:

Сейчас смотрят

— Еще первый день даже первые часы указали на то, что сейчас все будет совсем по-другому, сейчас вся страна сплотится, и нужна совсем другая напряженность сил, чтобы победить врага.

О сплоченности в войне против России:

– Сейчас это чувствуется как никогда. Объединение народа, которое происходит сейчас, вызывает теплые чувства. Надеюсь, так и останется, что люди не привыкнут к войне и не забудут, что нужно держаться вместе и делать все для победы.

О белорусах:

– Это очень приятно на самом деле, что многие присоединились к нам. Все белорусы, с которыми поддерживаем связь сейчас, которые остаются по ту сторону границы, прямо говорят, что они нами гордятся. Они ждут, что мы таки после этой войны пойдем освобождать Беларусь.

О белорусских партизанах:

— Мы гордимся некоторыми нашими соотечественниками, которые, находясь там, не остаются в стороне и проводят партизанские акции. Так что говорить плохо обо всем белорусском народе не стоит.

Об изменении режима в Беларуси:

– Да, нам не удалось это в 2020 году, но сейчас, я уверен, все получится. Мы и Украину освободим, и Беларусь.

Фото: Полк имени Кастуся Калиновского