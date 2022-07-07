Июль, 06 в 22:12

После взрывов в Скадовске, что в Херсонской области, четыре человека получили ранения и один человек погиб.

Об этом журналистам сообщил глава Скадовского городского совета Александр Яковлев.

– Один человек погиб, четверо раненых, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но никто больше не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна, — сообщил Александр Яковлев.

Издание Суспільне пишет, что жители Скадовска сообщали о трех ракетах, улетевших в северную сторону города, после чего раздалось несколько взрывов. Позднее в воздухе можно было увидеть дым от разорванных ракет.

Сейчас смотрят

— Затем два громких взрыва и сразу пошел дым со стороны города и за городом, — пишет Общественное со ссылкой на очевидцев.

Пока достоверно неизвестно, что именно стало причиной взрывов.

Напомним, посреди дня 6 июля стало известно, что во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Впоследствии в соцсетях сообщали о пожаре, возникшем на складе пластмассовых изделий.