Июль, 06 в 22:07

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук призывает наладить финансирование выплат временно перемещенным лицам от государства.

Она подчеркнула, что поступает много сигналов от переселенцев, которые вынуждены месяцами ожидать выплат от государства.

Сообщается, что есть проблемы и с работой мобильного приложения Дія для ВПЛ: люди не могут вовремя зарегистрироваться, чтобы начать получать выплаты.

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Также люди часто не знают о возможности получить помощь от международных организаций. Как результат – сотни тысяч человек месяцами остаются без поддержки.

– Отношение к ВПЛ – это лицо государства и власти. Нужно устранить недостатки в работе приложения Дія и наладить финансирование, – подчеркнула Верещук.

Она призвала направить все силы, чтобы проблемы с выплатами были немедленно устранены.

Отметим, что в случае необходимости звонить нужно на номера: 1548 (круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам); и 066 813 62 39 (уполномоченный по вопросам ВПЛ).