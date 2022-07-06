РФ использует Крым для вынужденного перемещения украинцев и детей

Июль, 06 в 15:48

Россия использует АР Крым как транзит для вынужденной перевозки украинцев с территорий Украины, оккупированных после 24 февраля.

Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

— Оккупанты используют территорию оккупированного Крымского полуострова для вынужденного вывоза украинцев из оккупированных территорий и зон активных боевых действий и насильственного перемещения и содержания на территории оккупированного Крыма гражданских заложников, военнопленных, бывших военнослужащих, работников местного самоуправления и государственных органов.

По ее словам, сейчас сложно оценить количество украинцев, вынужденных выезжать через временно оккупированный Крым, или тех, кто до сих пор там, но уточнила, что поток людей интенсивный.

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Она также отметила, что украинцев заставляют подписывать сфальсифицированные документы, адресованные следственному комитету РФ, или давать показания ФСБ в Крыму, что ВСУ якобы обстреливают гражданских лиц и гражданские объекты.

Ташева добавила, что так называемые контрольные пункты пропуска через административную границу между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом продолжают работать под контролем ФСБ России.

Сами пункты временного размещения в оккупированном Крыму тщательно охраняются. Они рассчитаны на 340 человек. Остальные десятки тысяч граждан ищут убежище самостоятельно.

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Она убеждена, что оккупационные администрации не заинтересованы в том, чтобы люди из материковой части Украины оставались на полуострове, а сам оккупированный Крым используется исключительно для транзита.

Ташева сообщила, что оккупированный Крым используется как хаб для незаконного перемещения тысяч украинских детей. По ее мнению, это похищение отдельных из них, когда речь идет о детях-сиротах и лишенных родительской опеки. Также туда привозят украинских военнопленных, в частности, участников территориальной обороны, не успевших уехать.