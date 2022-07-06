Июль, 06 в 0:24

В Харькове раздалось несколько взрывов.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Со временем Общественное Харьков со ссылкой на очевидцев сообщило, что перед взрывами были замечены ракеты со стороны российского Белгорода.

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Пока неизвестно, какое общее количество ракет было выпущено по Харькову. Но сообщается о минимум пяти взрывах.

В соцсетях сообщают, что в одном из районов Харькова после взрывов начался масштабный пожар.

По состоянию на 00.49 6 июля в Харьковской области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Официально власти не комментировали взрывы, пожар или работу ПВО в районе Харьковской области.

Источник: Суспільне Харків