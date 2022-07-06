Июль, 06 в 12:09

Новая почта запустила новую услугу для внутренне перемещенных лиц. Отныне все ВПЛ смогут воспользоваться отделениями НП, чтобы получить финансовую помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Как получить выплаты в отделениях Новой почты — читайте в материале Фактов ICTV.

Помощь ВПЛ от ООН

Ранее Кабмин утвердил постановление о дополнительных выплатах ВПЛ в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой ООН.

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— Выплата пособия в рамках реализации проекта дополнительно осуществляется без представления отдельного обращения внутренне перемещенным лицом на основании сведений, содержащихся в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах, независимо от получения лицом иных видов помощи, в том числе выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам, – говорится в документе.

Выплата пособия осуществляется в размере 2 220 грн один раз в месяц на каждого члена семьи, но не более чем для трех человек.

Деньги будут поступать в течение трех месяцев через систему международных денежных переводов Western Union на территории Украины.

Кто может получить

Выплата пособия в рамках реализации проекта осуществляется дополнительно, без представления отдельного обращения ВПЛ.

То есть, нужно быть оформленным как ВПЛ, а дополнительно обращаться в ЦПА не нужно. На ваш контактный номер мобильного телефона поступит сообщение от Всемирной продовольственной программы ООН с кодом и информацией о том, как получить денежный перевод.

Получите выплаты от ООН через НП

В пресс-службе Новой почты сообщили, что люди, которые были вынуждены переехать в другие регионы из-за войны и которым начислена помощь от Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить ее в отделениях НП.

При оформлении финансовой помощи нужно выбрать способ получения помощи — Новая почта. Далее вам должно прийти сообщение с кодом от партнера ООН в Украине.

Как получить выплаты:

придите в ближайшее отделение;

сообщите оператору, что вам необходимо получить перевод от Western Union;

назовите ваш код;

покажите соответствующий документ, который идентифицирует вашу личность.

А с вопросами о начислении пособия можно обращаться на горячую линию Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону 080030771.