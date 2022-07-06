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Факты / Украина / Общество

Правительство Украины на конференции в Лугано договорилось о привлечении $1,9 млрд – Шмыгаль

Юля Захарченко, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Украина на Международной конференции в Лугано смогла договориться о привлечении дополнительно почти $1,9 млрд финансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, эти деньги направят:

  • $600 млн на финансовую поддержку;
  • более $500 млн для развития аграрного сектора (в частности хранения, улучшения логистики и ликвидности для предприятий);
  • более $500 млн для подготовки к отопительному сезону;
  • около $250 млн для развития проектов цифровой трансформации Украины.

Шмыгаль отметил, что на Международной конференции в Лугано не только представили драфт Плана восстановления Украины, но и договорились о привлечении дополнительной финансовой помощи.

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— Коалиция защиты, поддержки Украины — большая и мощная как никогда. Никто не чувствует “усталости от войны”, как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир, — подчеркнул премьер-министр.

Он поблагодарил правительства Швейцарии, Швеции и Великобритании, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, частного украинского и международного бизнеса за финансовую помощь Украине.

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