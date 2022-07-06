Правительство Украины на конференции в Лугано договорилось о привлечении $1,9 млрд – Шмыгаль
Украина на Международной конференции в Лугано смогла договориться о привлечении дополнительно почти $1,9 млрд финансовой помощи.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, эти деньги направят:
- $600 млн на финансовую поддержку;
- более $500 млн для развития аграрного сектора (в частности хранения, улучшения логистики и ликвидности для предприятий);
- более $500 млн для подготовки к отопительному сезону;
- около $250 млн для развития проектов цифровой трансформации Украины.
Шмыгаль отметил, что на Международной конференции в Лугано не только представили драфт Плана восстановления Украины, но и договорились о привлечении дополнительной финансовой помощи.
— Коалиция защиты, поддержки Украины — большая и мощная как никогда. Никто не чувствует “усталости от войны”, как об этом мечтают в Кремле. Украина победит, потому что с Украиной весь мир, — подчеркнул премьер-министр.
Он поблагодарил правительства Швейцарии, Швеции и Великобритании, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, частного украинского и международного бизнеса за финансовую помощь Украине.