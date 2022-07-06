В Украине объявили штормовое предупреждение: в каких областях ожидаются грозы
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В среду, 6 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение.
В частности, непогода будет бурлить в западных, большинстве северных и Винницкой областях. В отдельных районах ожидается дождь, град и шквалы 15-20 м/с.
Установлен первый уровень опасности – желтый.
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– 6-7 июля в Украине, кроме большинства западных, Николаевской, 6 июля и Черкасской областей и Крыма, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, – добавили синоптики.
Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют жаркий июль в Украине.
Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +21+26, а в Карпатах – до +19. По данным Укргидрометцентра, такие показатели на +1,5+2 превышают норму.