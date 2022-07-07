Июль, 06 в 23:23

Российские военные пытаются выбить ложь или любую провокационную информацию о руководителях полка Азов, находившихся на заводе Азовсталь в Мариуполе. В частности, речь идет о командире Денисе Прокопенко (позывной Редис) и его заместителе Святославе Паламаре, которого знают за позывным Калина.

Об этом рассказал защитник Мариуполя с позывным Торк, которому удалось вернуться из российского плена. По его словам, в плену приходили прокремлевские пропагандисты и представители российских телеканалов, которые пытались задавать только провокационные вопросы. Кроме того, они интересовались начальником штаба полка Азов Богданом Кротевичем (позывной Тавр).

– Они вцепились в трех человек и говорили, что им нужна информация на Редиса, Тавра и Калину, – рассказал Торк.

В частности, российские пропагандисты пытались перекрутить все так, будто бы украинские бойцы напали на оккупантов. Однако наши защитники ответили, что были в Мариуполе и защищали свой дом.

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